ANCHE PD E M5S VOTANO IN COMMISSIONE ANTIMAFIA PER IL COMITATO D’INDAGINE SISTEMA CILENTO ED OMICIDIO VASSALLO

La seduta plenaria della commissione nazionale antimafia ha deliberato all’unanimità l’istituzione del comitato di indagine sul Sistema Cilento e sull’omicidio di Angelo Vassallo, barbaramente ucciso il 5 settembre 2010. Ad annunciarlo il senatore di Fratelli d’Italia Antonio Iannone e il deputato di Noi Moderati Pino Bicchielli, entrambi membri della commissione bicamerale Antimafia, che di recente hanno scritto alla presidente Chiara Colosimo per chiedere di istituire la commissione ad hoc dopo lo scandalo giudiziario che ha travolto il sindaco di Capaccio Paestum e presidente della Provincia di Salerno Franco Alfieri, oggi sospeso da entrambe le cariche.

“Un ringraziamento alla presidente Chiara Colosimo e alla commissione per aver approvato all’unanimità la nostra richiesta. Oggi per il territorio cilentano si scrive una nuova pagina di storia.

È giusto capire cosa è accaduto nel Cilento fino ad oggi, se vi è realmente questo sistema di potere che sembra aver distrutto il territorio”, hanno dichiarato il senatore Antonio Iannone e l’onorevole Pino Bicchielli. “È il momento di riaccendere i riflettori anche sul caso Vassallo. Sono trascorsi 14 anni, 14 lunghi anni senza verità e giustizia, ma noi andiamo avanti, oggi più che mai, seguendo le orme di Dario, fratello di Angelo e presidente della Fondazione Vassallo. La grande onda non è solo un simbolo per ricordare il profondo legame tra il sindaco pescatore e la sua comunità, ma oggi è il motore che ci spinge a non nasconderci, ad andare avanti, a chiedere giustizia e verità”, hanno poi aggiunto.