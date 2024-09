ANCHE IN LIGURIA IL CAMPO LARGO SCEGLIE UN CANDIDATO PD: IL M5S SOSTIENE IL NOME DI ORLANDO

Nella prossima tornata elettorale per le Regionali di Ottobre il Partito Democratico ha fatto il pieno di candidati presidente: dopo l’accordo su Michele De Pascale (Partito Democratico) per l’Emilia Romagna, dopo l’ok su Stefania Proietti (Partito Democratico) per l’Umbria, oggi è arrivata l’intesa anche per la Liguria dove il Campo Largo sosterrà il nome dell’ex Ministro del Partito Democratico Andrea Orlando.

Orlando, oggi Senatore del Pd, in passato ha anche ricoperto l’incarico di Commissario Regionale in Campania del Partito Democratico. Già Ministro della Giustizia, Orlando è il terzo candidato su tre espressione del Partito Democratico all’interno della coalizione che, per il momento, non vede la partecipazione di Italia Viva di Matteo Renzi.