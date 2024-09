REGIONALI 2025. L’APPELLO DEL GOVERNO ALLE REGIONI PER TROVARE UNA DATA UNICA IN AUTUNNO

Il Ministero dell’Interno, già nelle prossime settimane, potrebbe contattare i vertici delle Regioni Campania, Puglia e Veneto per iniziare a valutare l’ipotesi di un’election day, una data unica, nell’autunno del prossimo anno, per tenere in contemporanea il turno elettorale per il rinnovo del Presidente e del Consiglio Regionale. L’obiettivo è di evitare il caos di quest’anno dove, per Emilia Romagna, Umbria e Liguria, a causa anche della differenza nei regolamenti regionali, non è stato possibile trovare una data comune.

Per la Regione Campania, ad esempio, lo statuto prevede che il Presidente in carica possa convocare la data delle elezioni entro 90 giorni dalla scadenza del mandato che, per le elezioni regionali 2025, coincide con la proclamazione ufficiale effettuata il 20 Ottobre del 2020.

Dunque, almeno per la Regione Campania, la finestra elettorale utilizzabile è quella che va dal 20 di Ottobre del 2025 al 20 Gennaio 2026.