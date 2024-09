MATTEO RENZI PRONTO A LASCIARE LA GIUNTA DI GENOVA PUR DI FAR PARTE DEL CAMPO LARGO IN LIGURIA

In una intervista alla “Stampa” il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, spazza subito il campo “da ogni ambiguità: se per creare l’alternativa al governo Meloni serve uscire dalla maggioranza di Genova, parliamone. Ma è davvero questo il punto o è un alibi per rompere?”. Risponde così alla provocazione di Elly Schlein sulla posizione di Italia Viva. La Liguria è il primo appuntamento elettorale dopo l’inchiesta che ha travolto Giovanni Toti. “Spazziamo via le ambiguità: non intendiamo tenere i piedi in scarpe diverse e dunque siamo pronti a separare la nostra strada da quella del pur bravo Marco Bucci. Tanto bravo che, ricordo, Conte lo ha giustamente nominato commissario per la ricostruzione del ponte Morandi. Siamo pronti ad essere presenti in una lista riformista senza simboli di partito. E a sostenere la candidatura di Andrea Orlando, con cui ho posizioni diverse ma che ho comunque nominato ministro”, spiega. “Se la linea la dà Elly Schlein, noi ci siamo. Se la linea la dà Conte, allora stiamo fuori. Ma la posta in gioco – prosegue Renzi – oggi non è su Italia Viva quanto sulla leadership della coalizione. Il Pd ha aperto, noi ci siamo. Non siamo in coalizione perché ce l’ha ordinato il dottore, ma perché ce l’ha chiesto la segretaria del Pd”.

Share on: WhatsApp