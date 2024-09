LUCA CASCONE (DE LUCA PRESIDENTE): “AEROPORTO DI SALERNO, 1.000 VOLI ENTRO LA FINE DELL’ANNO”

Lo annuncia Luca Cascone, Consigliere Regionale del Gruppo De Luca Presidente.

Per la prossima estate, inoltre, il più grande tour operator britannico ha già messo in vendita biglietti sulle tratte con Birmingham e Manchester, mentreha annunciato di voler aprire una nuova base a Salerno: notizie che non possono che alimentare un circolo virtuoso legato al turismo e all’occupazione, principali obiettivi dell’investimento voluto dallasu questa importantissima infrastruttura.