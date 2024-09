NOCERA SUPERIORE, COMUNALI 2024. IN ARRIVO UNA VALANGA DI RICORSI AL TAR SULL’ESITO DELLE ELEZIONI

Sono, al momento, tre i ricorsi pronti e da depositare dinanzi ai Magistrati Amministrativi del Tar di Salerno contro l’esito delle elezioni comunali 2024 per il Comune di Nocera Superiore. Dalla questione legata alla incandidabilità del candidato sindaco Montalbano per finire alla richiesta di annullamento dell’esito del voto: nelle prossime ore, presso la cancelleria del Tribunale Amministrativo Regionale di Salerno arriveranno i documenti e le richieste avanzate da diversi soggetti. Si procederà, quindi, alla fissazione delle udienze che, tenuto conto della materia, in ogni caso, non andranno oltre la fine del mese di Ottobre. Toccherà, poi, all’amministrazione comunale di Nocera Superiore, guidata dal Sindaco D’Acunzi, costituirsi in giudizio e difendersi dalle richieste che potrebbero anche chiedere l’annullamento dell’esito delle elezioni comunali.

