ASSEMBLEA REGIONALE ANCI CAMPANIA: OK PROROGA MANDATO MARINO, ELETTI I DELEGATI ALL’ASSEMBLEA NAZIONALE

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Alla presenza del futuro Presidente Nazionale dell’Anci Gaetano Manfredi (Sindaco di Napoli), questa mattina si è tenuta a Napoli l’assemblea regionale dell’Anci Campania che ha approvato il documento con il quale viene prorogato il mandato del Presidente Regionale Carlo Marino (Sindaco di Caserta). Eletti anche i delegati che prenderanno parte, a Novembre, all’assemblea nazionale dell’Anci che dovrà scegliere il nome per il dopo Decaro. Ecco tutti gli eletti.

Ecco la lista dei 56 componenti del direttivo regionale che è stata votata con 70 voti favorevoli e uno contrario.
Presidente: CARLO MARINO – Sindaco Caserta
Segretario Generale: NELLO D’AURIA – Sindaco Gragnano
BENCIVENGA GIUSEPPE – SINDACO FRATTAMINORE – NA
BENE RAFFAELE – SINDACO CASORIA – NA
BOLERO MENA – ASSESSORE MARIGLIANO – NA
BUONAGURO ALBERTO – CONS. COMUNALE NOLA – NA
BUONANNO MASSIMO – SINDACO SANT’ANTIMO – NA
CAPPIELLO SALVATORE – SINDACO PIANO DI SORRENTO – NA
CARRATU SALVATORE – SINDACO MONTORO – AV
CERULLO ANTONIO – VICE-SINDACO CERASO – SA
CILIBERTI MICHELE – SINDACO OLEVANO SUL TUSCIANO – SA
10 CIMMINO ANTONIO – CONS. COMUNALE CASTELLAMMARE DI STABIA – NA
11 CIVITILLO VITTORIO – SINDACO PIEDIMONTE MATESE – CE
12 CUCCURULLO CORRADO – SINDACO TORRE ANNUNZIATA – NA
13 D’ANGELO BIANCA – CONS. COMUNALE NAPOLI – NA
14 D’ANGELO VINCENZO – SINDACO SAN TAMMARO – CE
15 DE MAIO PAOLO – SINDACO NOCERA INFERIORE – SA
16 DE PASQUALE GIUSEPPE – SINDACO BONITO – AV
17 DEL GIUDICE ANTONIO – CONS. COMUNALE STRIANO – NA
18 DELLA MONICA FORTUNATO – SINDACO CETARA – SA
19 DELLA RAGIONE JOSI – SINDACO BACOLI – NA
20 DI BIASIO GIUSEPPINA – SINDACO CARINOLA – CE
21 DI IORIO LORENZO – SINDACO SESSA AURUNCA – CE
22 DI LONARDO RAFFAELE – SINDACO GUARDIA SANFRAMONDI – BN
23 D’ONOFRIO MARTINO – SINDACO MONTECORVINO ROVELLA – SA
24 EMILIANO MICHELE – SINDACO CRISPANO – NA
25 ESPOSITO CARMINE – SINDACO SANT’ANASTASIA -NA
26 FAVA ERASAMO – SINDACO FALCIANO DEL MASSICO – CE
27 FERRANDINO ENZO – SINDACO ISCHIA NA
28 GIOINO YURI – SINDACO LIONI – AV
29 LANZARA GIUSEPPE – SINDACO PONTECAGNANO FAIANO – SA
30 LANZARA PAOLA – SINDACO CASTEL SAN GIORGIO – SA
31 LENGUA CATERINA – SINDACO CERVINARA – AV
32 MIELE MICHELE – SINDACO ANDRETTA – AV
33 MORIELLO GIUSEPPE – SINDACO SAN NICOLA BARONIA – AV
34 MORRA FRANCESCO – SINDACO PELLEZZANO – SA
35 MORRA MATTEO – SINDACO MARANO DI NAPOLI – NA
36 ONOFARO SALVATORE – ASSESSORE QUALIANO – NA
37 PAPA SALVATORE – SINDACO SUCCIVO – CE
38 PARENTE GIUSEPPE – SINDACO BELLOSGUARDO – SA
39 PEPICELLI STEFANIA – CONS. COMUNALE CEPPALONI – BN
40 PETRONE GERARDO PERNA – SINDACO FORCHIA – BN
41 PETTA ANNA – SINDACO BARONISSI – SA
42 PISANI STEFANO – SINDACO POLLICA – SA
43 PISTONE GIUSEPPE – CONS. MUNICIPALE NAPOLI – MUNICIPALITA’ 7 NA
44 PUGLIESE GIUSEPPE – CONS. COMUNALE MONTE DI PROCIDA – NA
45 RIZZO MARCO – SINDACO CASTELLABATE – SA
46 RUBERTO GIUSEPPE – CONS. COMUNALE CORLETO MONFORTE SA
47 SABINO ANTONIO – SINDACO QUARTO NA
48 SANTOPAOLO GENNARO – CONS. COMUNALE MUGNANO DI NAPOLI NA
49 SEPE MICHELE – SINDACO SAN GIUSEPPE VESUVIANO- NA
50 SIMONE RAFFELE – CONS. COMUNALE CASTELVENERE – BN
51 STRIANESE MICHELE – SINDACO SAN VALENTINO TORIO – SA
52 TARTAGLIONEGIUSEPPE – CONS. COMUNALE MARCIANISE – CE
53 TESTA OVIDIO VALERIO – SINDACO PONTELANDOLFO – BN
54 VILLANI ADOLFO – SINDACO CAPUA – CE
55 VOLPE DOMENICO – SINDACO BELLIZZI – SA
56 ZINNO GIORGIO – SINDACO SAN GIORGIO A CREMANO – NA

Poi eletta anche la lista dei 28 delegati che parteciperanno all’Assemblea congressuale di Torino per eleggere il nuovo Presidente nazionale di Anci.

ALIBERTI PASQUALE – SINDACO – SCAFATI – SA
ANACLERIO TOMMASO – SINDACO AGEROLA – NA
ARVONIO MICHELE – SINDACO TUFINO – NA
BARONE RAFFAELE – SINDACO SAN PAOLO BELSITO – NA
CORVINO VINCENZO – CONS. COMUNALE MONDRAGONE – CE
DE FAZIO CARMINE – SINDACO SANT’ANGELO A SCALA – AV
DE MAIO PAOLO – SINDACO NOCERA INFERIORE – SA
DELLA MONICA FORTUNATO– SINDACO CETARA – SA
D’ONOFRIO MARTINO – SINDACO MONTECORVINO ROVELLA – SA
10 FIORETTI FLORIANA – CONS. COMUNALE BENEVENTO – BN
11 LANZARA GIUSEPPE – SINDACO PONTECAGNANO FAIANO – SA
12 MANZONI LUIGI – SINDACO POZZUOLI NA
13 MAROTTA VITO – SINDACO SAN NICOLA LA STRADA CE
14 MORRA FRANCESCO – SINDACO PELLEZZANO – SA
15 OLIVIERO GIUSEPPE – SINDACO PORTICO DI CASERTA CE
16 PANICO GIUSEPPE – SINDACO SAN SEBASTIANO AL VESUVIO NA
17 PELLEGRINO NICOLA – CONS. COMUNALE BELLIZZI SA
18 PELLICCIA MASSIMO – SINDACO CASALNUOVO DI NAPOLI – NA
19 PETTA ANNA – SINDACO BARONISSI – SA
20 PIROZZI NICOLA – SINDACO GIUGLIANO IN CAMPANIA NA
21 PISANO PASQUALE SINDACO SAN MARTINO VALLE CAUDINA AV
22 REPOLE ROSANNA – SINDACO SANT’ANGELO DEI LOMBARDI AV
23 SAVASTANO IRIS – CONS. COMUNALE NAPOLI NA
24 SESSA VINCENZO – SINDACO FISCIANO – SA
25 SPERA MARCOANTONIO – SINDACO GROTTAMINARDA – AV
26 STRIANESE MICHELE – SINDACO SAN VALENTINO TORIO – SA
27 TRINCHESE SABATINO – SINDACO VISCIANO NA
28 VITELLI MARIAGRAZIA – CONS. COMUNALE NAPOLI NA

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