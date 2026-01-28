ANCI CAMPANIA. A SALERNO QUARTO INCONTRO CON I SINDACI SU CAPACITA’ AMMINISTRATIVE

Redazione Agenda PoliticaTutte le notizie

Si terrà giovedì 29 gennaio, presso il Grand Hotel Salerno, il quarto incontro regionale del progetto Cap4City di ANCI, un appuntamento dedicato al rafforzamento delle capacità strategiche, organizzative e gestionali dei Comuni, delle Città metropolitane e delle Unioni di Comuni. I lavori prenderanno il via alle ore 10.00 con il saluto istituzionale di Francesco Morra, sindaco di Pellezzano e presidente di ANCI Campania, che aprirà ufficialmente la giornata di confronto e formazione rivolta agli amministratori e al personale degli enti locali.

L’incontro rappresenta un’importante occasione di approfondimento sulle linee di intervento che ANCI mette a disposizione dei territori per sostenere la programmazione e l’attuazione delle politiche di coesione, con particolare attenzione alla gestione dei progetti europei, al rafforzamento delle competenze interne e alle politiche di attrazione e retention del personale.

Nel corso della mattinata sarà offerto un quadro complessivo delle opportunità disponibili, degli strumenti operativi e dei territori coinvolti dal progetto Cap4City. Il programma proseguirà nel pomeriggio con tavoli di lavoro in sessioni parallele dedicati al personale, alla progettazione europea e ai neoassunti, favorendo il confronto diretto e la costruzione condivisa di soluzioni operative coerenti con le esigenze degli enti locali.

L’iniziativa rientra nel percorso nazionale del progetto Cap4City, finanziato nell’ambito del Programma Nazionale Capacità per la Coesione 2021-2027, e conferma il ruolo centrale della Campania nel processo di rafforzamento amministrativo a supporto dello sviluppo territoriale.

Related Posts

Gennaio 28, 2026

FRANCO MARI (AVS): “PENSIONI, GRAVISSIMO CHE IL GOVERNO NEGHI QUESTIONE ESODATI”

Gennaio 28, 2026

COMUNALI 2026. IL M5S APRE AL CAMPO LARGO PER I COMUNI DI CAVA DE’ TIRRENI, PAGANI ED ANGRI

Gennaio 27, 2026

MICHELE CAMMARANO (M5S): “DEPOSITATA MOZIONE PER LA CREAZIONE DI UNA SECONDA ASL IN PROVINCIA DI SALERNO”