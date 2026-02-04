ANCI CAMPANIA ED UNISA INSIEME PER IL CORSO DI PERFEZIONAMENTO SU DIRITTI E DISABILITA’

ANCI Campania accoglie con favore e sostiene l’iniziativa dell’Università degli Studi di Salerno relativa al Corso annuale di aggiornamento e perfezionamento professionale “Diritti e disabilità. Tutele e supporti in prospettiva multidisciplinare”, promosso dal Dipartimento di Scienze Giuridiche.

La partecipazione al Comitato Scientifico del Corso testimonia la volontà di ANCI Campania di contribuire attivamente alla formazione di figure professionali capaci di operare con competenza nel campo delle politiche per la disabilità, rafforzando il raccordo tra mondo accademico, istituzioni locali e amministrazioni comunali.

Si tratta di un percorso formativo di alto profilo, che intreccia competenze giuridiche, sociali, sanitarie e amministrative, in linea con le sfide che i Comuni affrontano quotidianamente in materia di inclusione, accessibilità e tutela dei diritti delle persone con disabilità.

“I Comuni sono in prima linea nel garantire servizi, diritti e pari opportunità alle persone con disabilità. Questa iniziativa dell’Università di Salerno rappresenta un tassello strategico per rafforzare le competenze di amministratori, funzionari e operatori che lavorano a stretto contatto con i cittadini” sottolinea Francesco Morra, Presidente di ANCI Campania.

“ANCI Campania condivide pienamente – spiega – lo spirito del progetto e ne sosterrà la diffusione presso i Comuni associati, nella convinzione che formazione qualificata e politiche inclusive debbano procedere di pari passo per costruire territori realmente accessibili e solidali.”

ANCI Campania si impegna a promuovere il Corso tra i Comuni aderenti e a favorire la partecipazione di amministratori e personale tecnico interessato, nella consapevolezza che investire in conoscenza significa investire in diritti.