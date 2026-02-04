SALERNO. PAOLA DE ROBERTO: “UN NUOVO ASILO A DISPOSIZIONE DELLA CITTA’ PER I PROSSIMI ANNI”

Giovedì 5 febbraio, alle ore 11, si apriranno le porte di un nuovo asilo nido comunale nel quartiere Monticelli.

26 nuovi posti che potenziano in maniera strategica i servizi educativi dell’Ambito S5, con l’obiettivo di conciliare i tempi di vita e di lavoro delle persone e delle famiglie e promuovere pari opportunità fin dalla prima infanzia.

L’edificio, ristrutturata con fondi POR Campania FESR 2014-2020, è destinata ai bambini da 0 a 3 anni e offre spazi sicuri, inclusivi e progettati per favorire lo sviluppo educativo e relazionale dei più piccoli, nel rispetto dei più elevati standard di qualità.

«L’apertura di questo nuovo asilo nido rappresenta un passo fondamentale nelle politiche di welfare e di sostegno alla genitorialità – dichiara l’Assessore alle Politiche Sociali e Giovanili Paola de Roberto. Investire sui servizi per l’infanzia significa investire sul futuro della città supportando concretamente le famiglie e,in particolare, i giovani genitori».

L’Asilo Nido Monticelli è il primo tra i nuovi asili nido completati. Restano altri due cantieri aperti degli ulteriori asili nido che il Comune di Salerno sta realizzando: Ex Scuola Mariele Ventre nel Quartiere Europa e il Polo didattico 0-6 ex scuola Gatto nel Quartiere Italia.

Con queste future aperture il numero totale di posti asilo dell’Ambito S5 sale a oltre 700 unità.