CORRADO MATERA (PARTITO DEMOCRATICO) VERSO LA PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE BILANCIO

Il Consigliere Regionale del Partito Democratico Corrado Matera, già da domani, potrebbe essere il nuovo Presidente della Commissione Bilancio del Consiglio Regionale. E’ uno dei punti dell’intesa che, nelle ultime ore, tutti i partiti di maggioranza, all’interno del Consiglio Regionale, hanno raggiunto per la Presidenza delle 8 Commissioni Permanenti.
Matera, giunto alla sua seconda consiliatura, dopo un’esperienza in Giunta come Assessore Regionale al Turismo, si troverà, a partire da domani, alla guida della Commissione Bilancio, negli ultimi 5 anni guidata dal Consigliere Regionale del Partito Democratico Franco Picarone.