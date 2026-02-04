CONSIGLIO REGIONALE. ACCORDO RAGGIUNTO SU COMMISSIONI, ECCO TUTTI I NOMI DEI PRESIDENTI

Alla fine di un tortuoso cammino, la maggioranza di Centro Sinistra che governa la Regione Campania ha raggiunto un’intesa sui nomi dei Presidenti di Commissione che, oggi, saranno ufficialmente votati all’interno del palazzo del Consiglio Regionale. Ecco tutti i nomi dei Presidente delle 8 Commissioni Permanenti.
I COMMISSIONE – Ciro Bonajuto (Casa Riformista)
II COMMISSIONE – Corrado Matera (Partito Democratico)
III COMMISSIONE – Giovanni Mensorio (Avanti.-Psi)
IV COMMISSIONE – Luca Cascone (A Testa Alta)
V COMMISSIONE – Bruna Fiola (Partito Democratico)
VI COMMISSIONE – Loredana Raia (Partito Democratico)
VII COMMISSIONE – Salvatore Flocco (Movimento 5 Stelle)
VIII COMMISSIONE – Raffaele Aveta (Movimento 5 Stelle)