NOCERA INFERIORE. LA GIUNTA DEL SINDACO DE MAIO APPROVA IL PIANO PER LA ZONA A TRAFFICO LIMITATO

La Giunta Comunale di Nocera Inferiore, guidata dal Sindaco Paolo De Maio, ha approvato gli orari di attivazione della Zona a Traffico Limitato, alla luce dell’entrata in funzione dei nuovi varchi elettronici su via Garibaldi e via Barbarulo, a cui farà seguito l’ordinanz del Comandante della Polizia Locale per la messa in esecuzione.
L’obiettivo è ridurre il traffico di attraversamento nel centro, migliorare sicurezza e vivibilità per residenti, pedoni e attività commerciali.
Le principali novità:
È vietato l’accesso a Via Garibaldi / via Barbarulo: lun–gio 23:00–4:00;
ven–sab 19:00–4:00;
dom e festivi 11:00–13:15 e 23:00–4:00
È stata, inoltre, sospesa e rinviata l’attivazione del varco di via Origlia.
Previsto un periodo di pre-esercizio di 45 giorni, sotto il controllo della Polizia Municipale, per consentire ai cittadini di accertare le nuove disposizioni.
Sono ammessi al transito residenti, mezzi di servizio e veicoli elettrici accreditati.