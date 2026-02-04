CONSIGLIO REGIONALE. FUORI DALLE PRESIDENZE DI COMMISSIONE ALAIA (CASA RIFORMISTA) E OLIVIERO (A TESTA ALTA)

Redazione Agenda PoliticaNews dalla Regione Campania

Restano fuori dal gruppo dei Presidenti di Commissione, all’interno del Consiglio Regionale della Campania, due nomi illustri della politica campana: i consiglieri regionali Enzo Alaia (Casa Riformista) e Gennaro Oliviero (A Testa Alta).

Il primo è stato, negli ultimi 5 anni, Presidente della Commissione Sanità e dopo aver ottenuto alle Regionali dello scorso novembre oltre 20mila preferenze, resta fuori dal gruppo dei Presidenti. Tutt’ora indagato per una vicenda che riguarda proprio il suo ruolo di Presidente della Commissione Sanità, Alaia aveva richiesto di essere confermato alla guida della Commissione stessa.

Gennaro Oliviero, invece, dopo i 5 anni da Presidente del Consiglio Regionale, dovrà accontentarsi di rimanere capogruppo di A Testa Alta, sempre che il suo nome non venga fatto per il ruolo di Questore alle Finanze, con le dimissioni di Raffaele Aveta del Movimento 5 Stelle.

