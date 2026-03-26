ANCI CAMPANIA. FRANCESCO MORRA ELETTO PRESIDENTE REGIONALE DELL’ASSOCIAZIONE DEI COMUNI

Si è svolta presso l’Holiday Inn al Centro Direzionale di Napoli, l’Assemblea regionale di ANCI Campania, momento centrale di confronto tra amministratori locali e istituzioni del territorio. Al termine dei lavori, l’Assemblea ha eletto per acclamazione Francesco Morra, sindaco di Pellezzano (SA), alla Presidenza di ANCI Campania, a conferma della fiducia e della condivisione unanime del percorso avviato.

Morra ha indicato Carmine Agostinelli, Sindaco di San Bartolomeo in Galdo (Bn), e Mario Aiello, Sindaco di Vico Equense (NA), vice presidenti.

Ai lavori, coordinati dal segretario generale Nello D’Auria, ha partecipato Gaetano Manfredi Presidente Nazionale Anci Campania.

“Sono onorato dell’elezione alla Presidenza di ANCI Campania e consapevole della responsabilità che questo ruolo comporta” ha detto nel suo intervento, il Presidente Morra.

“In questa fase, avere alla guida nazionale Gaetano Manfredi rappresenta un valore aggiunto importante: autorevolezza istituzionale, capacità di dialogo tra i livelli di governo e una visione moderna dell’ANCI sono elementi che rafforzano anche la Campania, garantendo maggiore rappresentanza e attenzione concreta ai territori. Negli ultimi mesi ANCI Campania ha seguito – ha spiegato – una linea chiara: difendere i Comuni e costruire politiche più eque. Penso alla battaglia per il riconoscimento reale delle aree interne, che richiedono criteri più giusti, ma anche all’impegno sullo sviluppo territoriale, sul turismo e sulla sostenibilità dei servizi locali, a partire dall’ambiente. Ora si apre una nuova stagione: più collaborazione tra Comuni, un rapporto più forte con la Regione e con il Governo, e una rete istituzionale capace di incidere davvero sulle scelte strategiche”.

“Le aree interne saranno centrali, con l’obiettivo di garantire servizi, qualità della vita e opportunità per i giovani, contrastando lo spopolamento e costruendo uno sviluppo equilibrato, in connessione con i grandi centri urbani. Vogliamo – ha proseguito – un’ANCI Campania più vicina ai territori, anche attraverso incontri itineranti, per ascoltare tutti e dare voce soprattutto ai piccoli Comuni. I Comuni devono tornare protagonisti. Lavorando insieme possiamo costruire una Campania più forte, più coesa e capace di affrontare le sfide future”.

“L’Assemblea ha rappresentato un momento di grande partecipazione e condivisione, confermando il ruolo centrale di ANCI Campania come punto di riferimento per i Comuni e per le politiche territoriali della regione” ha concluso.

Nel corso dell’Assemblea è intervenuto anche il Presidente nazionale dell’ANCI, Gaetano Manfredi, che ha rivolto un messaggio di auguri al neo Presidente.

“Auguri a Francesco Morra – ha dichiarato –. Francesco ha svolto il ruolo con grande equilibrio e capacità di ascolto. Ci tenevo a un’elezione unitaria e sono felice che così sia avvenuto”.

Manfredi ha poi sottolineato il lavoro già avviato sul piano istituzionale:

“Francesco ha già avviato un’intensa attività di collaborazione con il Governo e con la Regione, con il Presidente Fico e con diversi assessori. È un percorso che va rafforzato, perché il ruolo dei sindaci deve essere centrale nelle politiche pubbliche. È indispensabile coinvolgerli quando si progettano interventi, si definiscono bandi e si disegna il futuro dei territori”.

Nel suo intervento, il Presidente ANCI ha affrontato anche i principali temi nazionali, a partire dalla questione delle risorse e dei trasferimenti agli enti locali, fino al tema della sicurezza.

“I sindaci – ha concluso – non sono prefetti e non devono svolgere le attività delle forze di polizia. Tuttavia, devono poter svolgere un ruolo di attenzione e presidio sui territori. Per questo è necessario rafforzare la polizia municipale, mettendola nelle condizioni di operare con strumenti e risorse adeguate, a supporto delle attività di sicurezza”.