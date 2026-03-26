CONSIGLIO REGIONALE. GRIMALDI E ROSTAN (LEGA): “UN BILANCIO SENZA VISIONE, E’ SOLO GESTIONE CONTABILE”

“È una manovra senza visione, fatta di proroghe e interventi frammentari che non affrontano i problemi strutturali della Campania”, così in una nota il Presidente del gruppo Lega in Consiglio regionale della Campania Massimo Grimaldi e la consigliera Michela Rostan. “Preoccupano – continua la nota – la sanità senza svolta, le risorse insufficienti per sociale e disabilità e l’aumento del debito senza una strategia chiara. Ancora una volta si scaricano i costi sui cittadini senza migliorare i servizi”.

“Per questo – concludono – il nostro è un no netto. I campani chiedono scelte concrete, non operazioni di contabilità”.

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