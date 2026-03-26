REGIONE CAMPANIA. IL CONSIGLIO APPROVA IL BILANCIO 2026. FICO: “FUORI DA ESERCIZIO PROVVISORIO”

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Il Consiglio Regionale della Campania, presieduto da Massimiliano Manfredi, ha approvato con i voti favorevoli della maggioranza e quelli contrari dell’opposizione (votanti 45, favorevoli 33, contrari 12), il Bilancio di previsione finanziario della Regione Campania per il triennio 2026/2028, una manovra di oltre 38,5 miliardi di euro, dei quali il 70% riguarda la spesa per il comparto sanità, al netto delle partite di giro, necessarie al mantenimento dei LEA, e alle risorse PNRR e FESR per gli investimenti.

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