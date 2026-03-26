I COMMERCIALISTI DI SALERNO IN CAMPO PER SOSTENERE LE D.M.O. DELLA PROVINCIA DI SALERNO

I commercialisti in campo per le destinazioni turistiche del territorio salernitano: l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (ODCEC) di Salerno è nel Comitato Promotore delle DMO “Destinazione Salerno” e “Destinazione Paestum – Sele – Tanagro – Alburni”.

“Il nostro Ordine ha sostenuto fin dall’inizio il progetto delle Destinazioni Turistiche dell’area salernitana – sottolinea il presidente dell’ODCEC Salerno Sergio Cairone – siamo infatti attori principali non solo del Comitato promotore della D.M.O. “Destinazione Salerno” ma anche di quello dedicato alla “Destinazione Paestum – Sele – Tanagro – Alburni”, con la ferma convinzione che questi strumenti, finalizzati alla gestione e promozione coordinata delle destinazioni turistiche, possano rappresentare un punto di svolta nella crescita del settore nel nostro territorio. Abbiamo messo a disposizione del Comitato le nostre competenze tecniche professionali in tutte le 4 commissioni, dallo studio sulla migliore Governance possibile, in base alle Linee Guida fornite dalla Regione Campania, alla composizione dell’Atto regolativo, per poi contribuire con il nostro know-how all’analisi del mercato, della domanda e dell’offerta, dei flussi e dei segmenti turistici del territorio per la definizione del Patto di Destinazione e delle tipologie di turismo. Crediamo davvero che le Destination Management Organization (D.M.O.) siano un’opportunità per gli attori del partneriato pubblico-privato per costruire insieme un nuovo motore per lo sviluppo, non solo del turismo, ma dell’intera economia reale del territorio di cui questo settore costituisce una fetta importante del PIL anche grazie all’indotto. Con orgoglio – conclude Cairone – annoto che nelle varie Commissioni sono ben dieci i commercialisti presenti a vario titolo e che hanno portato il proprio contributo: un dato che rende evidente il ruolo strategico della nostra professione nella costruzione di una progettualità necessaria per creare sviluppo e crescita, sia in termini politici che economici”.

Alla presentazione ufficiale del Comitato promotore della D.M.O. “Destinazione Salerno” hanno partecipato per l’ODCEC Salerno il presidente Sergio Cairone e il vice-presidente Nicola Fiore.

Il Comitato promotore della D.M.O. “Destinazione Salerno” è stata costituito lunedì 23 marzo nella sede di Confindustria Salerno. All’iniziativa, oltre all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Salerno, hanno aderito numerosi enti locali e organizzazioni di rappresentanza: i Comuni di Acerno, Baronissi, Battipaglia, Bracigliano, Calvanico, Castiglione dei Genovesi, Fisciano, Giffoni Valle Piana, Mercato San Severino, Montecorvino Rovella, Olevano sul Tusciano, Pellezzano, Pontecagnano, San Cipriano Picentino, San Mango Piemonte, Siano, Cna Salerno, Coldiretti Salerno, Confcooperative Campania, Confagricoltura Salerno, Confartigianato Salerno, Confesercenti Salerno, Confindustria Salerno, Agro Cepi, Gal Terra è Vita Scarl, Ance Aies Salerno, Unpli Salerno. A seguire, si è svolta mercoledì 25 marzo, sempre presso la sede di Confindustria Salerno, la presentazione ufficiale del Comitato e l’avvio della raccolta delle manifestazioni d’interesse da parte di imprese, stakeholder e opinion leader al cosiddetto Patto di destinazione, entrando così nel vivo della costruzione operativa della DMO.

L’iniziativa si inserisce nel percorso avviato dalla Regione Campania per il riconoscimento delle Destination Management Organization (DMO), strumenti finalizzati alla gestione coordinata e alla promozione delle destinazioni turistiche. In questo contesto è stato costituito anche il Comitato Promotore della DMO “Destinazione Paestum – Sele – Tanagro – Alburni”. L’obiettivo è costruire una destinazione unica e riconoscibile, capace di superare frammentazioni amministrative e promuovere in modo coordinato l’offerta turistica dell’area salernitana.