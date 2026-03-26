COMUNE DI PAGANI. FRATELLI D’ITALIA ANNUNCIA IL SOSTEGNO ALLA CANDIDATURA DI NICOLA CAMPITIELLO

“Fratelli d’Italia ufficializza il suo sostegno al dottore Nicola Campitiello, già candidato sindaco di quattro liste civiche.

Medico chirurgo stimato, già consigliere comunale a Palazzo San Carlo, il dott. Campitiello rappresenta una figura di comprovata esperienza, competenza e dedizione al servizio della comunità di Pagani”. Lo dichiara, in una nota, il deputato e commissario provinciale di Fratelli d’Italia Salerno Imma Vietri. “Il partito esprime pieno appoggio al progetto civico promosso dal dott. Campitiello, un’iniziativa aperta al contributo di altre forze politiche, movimenti civici e associazioni, con l’obiettivo di costruire un’ampia coalizione capace di offrire un governo serio, efficace e vicino ai bisogni dei paganesi. Fratelli d’Italia lo ritiene la persona giusta per guidare Pagani, grazie alla sua visione amministrativa e alla capacità di aggregare energie positive per il rilancio della città” conclude Vietri.

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