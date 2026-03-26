MAURIZIO GASPARRI SI DIMETTA DA CAPOGRUPPO DI FORZA ITALIA AL SENATO

Redazione Agenda PoliticaPrima pagina, Primo piano

È convocata per le 16.30 a palazzo Madama una riunione dei senatori di Forza Italia. L’ordine del giorno, firmato dal presidente Maurizio GASPARRI, dice tutto: “Dimissioni presidente del gruppo. Elezione nuovo presidente del gruppo”. Forza Italia è in fibrillazione da ieri, da quando 14 senatori su 20 hanno sottoscritto la raccolta firme per spingere un rinnovamento all’interno del gruppo di palazzo Madama, chiedendo la sostituzione di Gasparri. Tra le firme ci sono quelle dei ministri Elisabetta Casellati e Paolo Zangrillo. In pole position per il posto da capogruppo ci sarebbe Stefania Craxi

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