ANCI CAMPANIA INCONTRA I CANDIDATI ROBERTO FICO ED EDMONDO CIRIELLI

ANCI Campania, con il presidente facente funzioni Francesco Morra, annuncia l’organizzazione di un importante appuntamento di confronto pubblico con i candidati alla Presidenza della Regione Campania, previsto per mercoledì 19 novembre 2025, alle ore 11.00, presso l’Holiday Inn Napoli – Centro Direzionale.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire agli amministratori locali un’occasione diretta di dialogo sui programmi e sulle priorità di governo della futura amministrazione regionale. Sarà un momento di ascolto, approfondimento e condivisione delle esigenze dei territori.

Il programma della giornata prevede, alle ore 11.00 l’Incontro con Onorevole Roberto Fico, poi un Brunch & Coworking tra gli amministratori ed alle 14.00 l’Incontro con Onorevole Edmondo Cirielli.

“Questo incontro – spiega Morra – rappresenta un momento fondamentale di confronto. I sindaci sono il primo presidio dello Stato sui territori e conoscono da vicino bisogni, criticità e potenzialità delle comunità locali. Mettere in dialogo diretto gli amministratori con i candidati alla Presidenza della Regione significa rafforzare il legame istituzionale e contribuire alla costruzione di politiche più efficienti e vicine ai cittadini”

