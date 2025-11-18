REGIONALI IN CAMPANIA. DA PELLEZZANO IL SOSTEGNO PER ROBERTO CELANO (FORZA ITALIA)

La Campania merita una guida forte e competente : questo il messaggio lanciato dal segretario territoriale di Forza Italia – Pellezzano Enrico Natella ex consigliere comunale a pochi giorni dalle elezioni regionali .

Per questo motivo , con il gruppo territoriale composto tra gli altri dagli amici Piergiorgio Braca e Nello De Sio – sosterremo la candidatura dell’attuale segretario Provinciale Roberto Celano : “In un momento storico cruciale per la Campania, è fondamentale scegliere una leadership che sappia coniugare esperienza, competenza e visione innovativa per il futuro della nostra terra.”

Con un percorso politico già consolidato, Roberto Celano ha da sempre dimostrato capacità straordinarie nel gestire le dinamiche territoriali e nel promuovere iniziative concrete a favore dei territori dell’intera Provincia di Salerno.

Da sempre si è battuto a gran voce contro il sistema De Luchiano in tutti i consessi politici e pertanto la sua esperienza in settori chiave come l’urbanistica, l’ambiente e le infrastrutture gli consentirà di affrontare con consapevolezza le sfide che la Campania si troverà ad affrontare nel prossimo quinquennio.

Roberto Celano , sebbene all’opposizione al Comune di Salerno , esponente da sempre di Forza Italia , non ha mai abbandonato i territori della provincia ascoltando attivamente le esigenze di tutti e trasformando le proposte in progetti fattibili e durevoli.

La sua capacità di leadership inclusiva e pragmatica renderà possibile un’amministrazione della Regione efficiente, trasparente e vicina ai cittadini : “Noi – con gli amici di Forza Italia presenti sul territorio , sosterremo la sua candidatura per trasferire la voglia e la forza di volontà per costruire a Pellezzano un progetto di centro-destra , che possa competere alle pm elezioni amministrative con l’espressione di un proprio Sindaco che rappresenterebbe una svolta di cambiamento anche per il ns. territorio “.

Sostenere Roberto Celano e Forza Italia con le sue espressioni , significa scegliere un futuro in cui la Campania riprenda il ruolo di protagonista nel panorama nazionale, valorizzando le sue risorse, preservando il patrimonio culturale e migliorando la qualità della vita di ogni cittadino.

Per queste ragioni, invitiamo tutti gli elettori a dare fiducia a Forza Italia ed a Roberto Celano un professionista della politica , pronto ad impegnarsi con passione e competenza per il bene della Campania.

