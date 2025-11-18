IMMA VIETRI (FDI): “CONFRONTO TV, CIRIELLI DECISO E CHIARO. FICO IMPREPARATO E INSICURO”

“Il confronto televisivo ha reso lampante ciò che molti cittadini avevano già intuito: Edmondo Cirielli è di gran lunga il candidato più preparato, più autorevole e più capace di guidare la Campania. La sua chiarezza, la sua visione e il suo profilo istituzionale hanno dominato la scena, mettendo in ombra un Fico apparso incerto, impreparato e spesso incapace di dare risposte nette su temi fondamentali per il futuro della regione. È stato chiaro solo nel manifestare ancora una volta la sua contrarietà sia al condono edilizio sia al contributo per l’aumento delle pensioni; mentre su tutti gli altri temi principali è apparso confuso e incapace di fornire risposte chiare.” Lo dichiara, in una nota, il deputato campano Imma Vietri, commissario provinciale di Fratelli d’Italia a Salerno. “Mentre il centrodestra offre un progetto serio, credibile e fondato sui bisogni reali dei campani, dall’altra parte si è visto solo imbarazzo politico, contraddizioni e una coalizione che non riesce a parlare con una voce sola. Fico non è riuscito nemmeno a spiegare se rappresenti continuità o rottura rispetto all’era De Luca, mostrando tutti i limiti di una proposta confusa e poco affidabile. Il confronto ha parlato chiarissimo: Cirielli è il presidente che può restituire dignità, stabilità e prospettiva alla Campania. Una scelta di competenza e responsabilità, al di là delle appartenenze politiche”, conclude Vietri.

