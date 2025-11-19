CARMELA ZUOTTOLO (FORZA ITALIA): “VA PORTATO AVANTI SOSTEGNO A FAMIGLIE E TERRITORIO”

Quando una comunità cresce, le radici e l’esperienza contano. Sono i valori della responsabilità, della trasparenza e dell’attenzione alle persone che guidano ogni scelta politica, e oggi più che mai il nostro territorio ha bisogno di rappresentanti che conoscano da vicino le esigenze dei cittadini.

Carmela Zuottolo, già sindaca di San Marzano sul Sarno, candidata alle prossime elezioni regionali con Forza Italia, lancia un appello agli elettori: “Ho dedicato anni al servizio della mia comunità, affrontando sfide e costruendo insieme ai cittadini progetti concreti per il nostro territorio. Ora voglio portare questa stessa determinazione e conoscenza a livello regionale. Chiedo a tutti di sostenermi con il loro voto, perché insieme possiamo fare la differenza per la nostra Campania”.

La Zuottolo aggiunge: “Ogni decisione deve partire dal basso, ascoltando le esigenze reali delle persone. La mia esperienza da sindaca mi ha insegnato che i risultati arrivano solo se si lavora con serietà e trasparenza. In Regione voglio continuare questo percorso, portando avanti progetti per lo sviluppo economico, il sostegno alle famiglie e la valorizzazione del nostro territorio”. Con un invito chiaro: “Vi chiedo di essere protagonisti di questo cambiamento: andate a votare e sostenetemi il giorno delle elezioni. Il futuro della nostra terra dipende da noi”.