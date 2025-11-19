GIOVANNI GUZZO (PD): “DA PONTECAGNANO FAIANO UNA GRANDE ENERGIA “

Ieri pomeriggio a Fisciano ed a Pontecagnano abbiamo vissuto due momenti di riflessione e confronto davvero straordinari, partecipati oltre ogni aspettativa.
Lo scrive il candidato al Consiglio Regionale del Pd Giovanni Guzzo che, proprio a Pontecagnano Faiano, è stato accolto dalla maggioranza dell’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Giuseppe Lanzara.
Grazie a tutti coloro che, nonostante il meteo sfavorevole, nonostante le tante iniziative in programma anche a poca distanza, hanno sentito il bisogno di esserci, di ascoltare, di condividere, di manifestare vicinanza e affetto.
Un grazie sincero agli amministratori che hanno scelto di partecipare, portando il loro contributo, le loro attese, il loro sostegno ed il loro sguardo attento e puntuali sul momento che stiamo vivendo .
E un grazie altrettanto grande alla gente comune, alle donne, agli anziani, agli uomini ed ai giovani che si sono fermati per scambiare una parola, una riflessione, un incoraggiamento.
Siete voi la forza vera di questa campagna elettorale.