GIOVANNI GUZZO (PD): “DA PONTECAGNANO FAIANO UNA GRANDE ENERGIA “

Lo scrive il candidato al Consiglio Regionale del Pd Giovanni Guzzo che, proprio a Pontecagnano Faiano, è stato accolto dalla maggioranza dell’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Giuseppe Lanzara.

Grazie a tutti coloro che, nonostante il meteo sfavorevole, nonostante le tante iniziative in programma anche a poca distanza, hanno sentito il bisogno di esserci, di ascoltare, di condividere, di manifestare vicinanza e affetto.

Un grazie sincero agli amministratori che hanno scelto di partecipare, portando il loro contributo, le loro attese, il loro sostegno ed il loro sguardo attento e puntuali sul momento che stiamo vivendo .