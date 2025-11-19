ANIELLO GIOIELLA (FDI) VENERDI’ A CASTEL SAN GIORGIO CON EDMONDO CIRIELLI

Per Aniello Gioiella, candidato al Consiglio Regionale nella lista di Fratelli d’Italia, una chiusura di campagna elettorale con il botto: venerdi’ 21, infatti, a partire dalle 16:30, a Castel San Giorgio incontro alla presenza del candidato Presidente Edmondo Cirielli. L’appuntamento è all’interno dei locali di Villa Calvanese dove, insieme al candidato Aniello Gioiella, ci saranno anche i suoi principali sostenitori tra cui il Vice Sindaco di Roccapiemonte Roberto Fabbricatore.

