VINCENZO SPERANZA (FICO PRESIDENTE): “TURISMO TUTTO L’ANNO CON IL SOSTEGNO DELLA REGIONE CAMPANIA”

“Strutture turistiche aperte tutto l’anno, grazie al sostegno della Regione Campania per i contratti di lavoro e quelli di formazione”. E’ la proposta che Vincenzo Speranza, già Sindaco di Laurito, oggi candidato al Consiglio Regionale con la lista FICO PRESIDENTE, lancia alla vigilia della chiusura della campagna elettorale. Un’idea che, ovviamente, coinvolge da vicino tutto il mondo del turismo del Cilento e che “sono certo”, sottolinea Speranza, “potrà coinvolgere l’intero territorio della Regione e della Provincia di Salerno dove sono numerose le aziende che, proprio per motivi economici, lasciano chiuse le serrande in un periodo in cui potrebbero essere numerosi i visitatori, per lo piu’ stranieri, pronti a raggiungere le nostre località turistiche”. “In questo senso”, continua Speranza, “dobbiamo essere anche capaci di sfruttare l’effetto trascinamento di Napoli e di Salerno, località che riescono ad intercettare flussi turistici 365 giorni all’anno.”

