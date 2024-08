ANCI CAMPANIA. LUNEDI’ 2 SETTEMBRE L’ASSEMBLEA PER LA PROROGA DEL MANDATO DEL PRESIDENTE MARINO

E’ in programma per lunedi’ 2 Settembre a Napoli l’assemblea regionale dell’Anci Regionale che avrebbe dovuto eleggere il nuovo Presidente e che, invece, approverà un documento con il quale viene prorogato il mandato dell’attuale Presidente Carlo Marino, Sindaco di Caserta. Una vicenda che, nei giorni scorsi, ha sollevato numerose polemiche con alcuni partiti del Centro Destra, a cominciare da Fratelli d’Italia, che hanno già annunciato di voler disertare l’assemblea in segno di protesta contro una decisione che penalizza e mortifica la democrazia. Tutti allineati gli altri partiti, compresi gli alleati di FDI, con Forza Italia che punta, a questo punto, a raddoppiare la propria presenza all’interno degli organi dell’ANCI Campania che sono il Direttivo e l’Esecutivo. Il partito degli azzurri potrebbe proporre un nome per ciascuna delle Province della Regione. Un’operazione che, da qualche settimana, sta seguendo direttamente il Coordinatore Regionale di Forza Italia Fulvio Martusciello. Alla fine, dunque, l’ANCI Campania si ritroverà senza i rappresentanti del principale partito di Governo.

Share on: WhatsApp