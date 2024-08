BARONISSI. IN ARRIVO LE DELEGHE PER I CONSIGLIERI. GIA’ PRONTE LE COMMISSIONI CONSILIARI

Il Sindaco di Baronissi Anna Petta, con ogni probabilità, nella prossima settimana assegnerà a ciascuno dei consiglieri comunali di maggioranza apposite deleghe per l’attività da svolgere sul territorio. Una decisione che fa da preambolo alla composizione delle Commissioni Consiliari che, salvo clamorosi colpi di scena, saranno pronte per la seduta del Consiglio Comunale in programma a metà settembre. Chi saranno i Presidenti delle Commissioni ?

A Vincenzo Melchiorre sarà affidata la guida della Commissione Bilancio, per Sabatino Ingino, invece, ci sarà la Commissione Urbanistica, Antonio Santoro avrà la guida della Commissione Politiche Sociali mentre da definire resta la Commissione Ambiente.