ANCI, INTESA RAGGIUNTA PER L’ELEZIONE DEL SINDACO DI NAPOLI GAETANO MANFREDI

E’ stata raggiunta, all’interno del Partito Democratico, l’intesa per l’elezione a Presidente dell’Anci Nazionale di Gaetano Manfredi, Sindaco di Napoli, indicato quale successore di Antonio Decaro, già Sindaco di Bari. Manfredi, la cui elezione era stata messa in discussione con la proposta del Sindaco di Torino Lo Russo, sarà eletto, all’unanimità, nel corso dell’Assemblea Nazionale che avrà inizio, domani, proprio a Torino.

Per Lo Russo è arrivata una nomina all’interno del Pd Nazionale: disco verde per Manfredi che, a partire da questa settimana, sarà a capo della Associazione Nazionale dei Comuni d’Italia, organismo che si interfaccia con il Governo per tutte le scelte che interessano gli Enti Locali.