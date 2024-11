DE LUCA, SCHLEIN, CENTRO DESTRA: TUTTI IN ATTESA DEI RISULTATI DI UMBRIA ED EMILIA ROMAGNA

C’è un intero mondo politico, dal Partito Democratico al Centro Destra, che attende l’esito delle Regionali in Umbria ed Emilia Romagna. C’è De Luca che aspetta di conoscere quanto sia ancora in salute la Segreteria Nazionale del Pd di Elly Schlein; c’è, anche la stessa Schlein che, da domani, inizierà a lavorare anche per le Regionali in Campania e lo farà con un peso diverso a seconda dei dati di Emilia Romagna ed Umbria; c’è, infine, il centro destra della Regione Campania che, chiusa la fase elettorale iniziata con le Regionali in Liguria, dovrà iniziare la sua interlocuzione per la scelta del candidato Presidente. Mai come questa volta, il futuro della politica in Campania dipende da quanto accadrà fuori dai confini regionali: e non è un caso il silenzio che sta accompagnando la vigilia della ultima giornata di urne aperte in Emilia Romagna ed in Umbria. Dalle 15:00 di oggi, ora piu’ ora meno, si inizierà a delineare il panorama politico che accompagnerà i cittadini campani fino all’appuntamento con le elezioni dell’Ottobre 2025.

Share on: WhatsApp