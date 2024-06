ANCI SALERNO. GIUSEPPE LANZARA PRONTO A PRENDERE IL POSTO DELL’EX SINDACO GIANFRANCO VALIANTE

E’ in arrivo, al termine dei ballottaggi, un avvicendamento alla guida dell’ANCI Salerno, la delegazione provinciale dell’Associazione Nazionale dei Comuni d’Italia, fino ad oggi guidata da Gianfranco Valiante, non rieletto sindaco a Baronissi e, dunque, privo dell’essenziale requisito per ricoprire qualsiasi tipo di incarico all’interno dell’associazione. Al posto dell’ex Sindaco Valiante, con ogni probabilità, sarà nominato Giuseppe Lanzara, giovane sindaco del Comune di Pontecagnano Faiano che, tra l’altro, fa già parte del Direttivo Regionale dell’Anci, con la delega all’ambiente. Il passaggio di consegne dovrebbe avvenire entro la prossima settimana quando si sarà, oramai, concluso il giro di ballottaggi.

