SONDAGGIO TECNE’ DIRE. FDI 29%, PD 24. TUTTI GLI ALTRI PARTITI RESTANO SOTTO AL 10%

A due settimane dal voto per le Europee, nelle intenzioni di voto degli italiani, sondate da Tecne’ Dire, si consolida la sfida a due tra Fratelli d’Italia e Partito Democratico. Tutti gli altri partiti, per la prima volta negli ultimi anni, non superano la fatidica soglia del 10%, lasciando intuire che lo scontro politico sarà sempre piu’ polarizzato tra le due principali forze politiche del paese. Ecco le percentuali che riguardano tutti i partiti.

FRATELLI D’ITALIA 29%

PARTITO DEMOCRATICO 24,4%

FORZA ITALIA 9,8%

MOVIMENTO 5 STELLE 9,7%

LEGA 8,9%

ALLEANZA VERDI SINISTRA 6,9%

AZIONE 3,3%

+ EUROPA 2%

ITALIA VIVA 1,8%