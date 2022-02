ANDREA VOLPE (PSI): “AD AGROPOLI IMPEGNO MANTENUTO PER RIMOZIONE POSEIDONIA”

Il Consigliere Regionale del PSI Andrea Volpe ha confermato, per il Comune di Agropoli, l’impegno – anche finanziario – della Regione Campania per la rimozione delle alghe dalle spiagge del centro del Cilento.

“Abbiamo mantenuto l’impegno di adoperarci per stanziare le risorse necessarie per eliminare le alghe dalle spiagge di Agropoli e, come anticipato anche dall’amministrazione comunale, presto saranno rimosse.”

Lo scrive il Consigliere Regionale del PSI Andrea Volpe.

“Parallelamente si sta ragionando per trovare una soluzione che non costringa sempre a interventi d’emergenza.

Inoltre, come anticipato qualche settimana fa, sono stati finanziati più di 4 milioni di euro per il restauro del Castello: un intervento importante per il turismo e la cultura, che consentirà al Comune di puntare, sempre di più, sulla destagionalizzazione.”