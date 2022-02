LITE FRANCESCHINI-DE LUCA, NAPPI (LEGA): “GLIELO HA ORDINATO IL MEDICO DI LITIGARE CON TUTTI?”

“C’è da chiedersi seriamente se a De Luca l’abbia ordinato il medico di litigare con tutto e tutti. C’era davvero bisogno dell’ennesima querelle col Governo, una baruffa sul nulla? Alla Campania non serve davvero questo indecente miscuglio di machismo, cafonaggine e toni urlati, per di più in un periodo così delicato in cui i rapporti sereni devono rappresentare la base per una interlocuzione costruttiva”. Lo afferma Severino Nappi, consigliere regionale e coordinatore della città metropolitana di Napoli della Lega.

