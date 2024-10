ANDREA VOLPE (PSI): “LEXSTART, CON PLENARIA IN CONSIGLIO AL VIA PROGETTO 2024-2025”

Con l’Assemblea Plenaria del progetto “LexStart! La prima legge regionale scritta dai giovani”, ha preso il via, stamani, nell’Aula del Consiglio Regionale della Campania, per il 2024/2025, l’iniziativa promossa dal consigliere regionale e Questore alle Finanze del Consiglio Regionale della Campania, Andrea Volpe (PSI-Campania).

L’iniziativa, giunta al suo secondo ciclo, è rivolta ai giovani, dai 18 ai 35 anni, tra cui studenti delle scuole superiori, delle Università della Campania e dei Forum dei Giovani, ed è finalizzata a promuovere il loro coinvolgimento nelle attività dell’Istituzione regionale, in particolare, attraverso la partecipazione a gruppi di lavoro tematici per l’elaborazione di proposte di legge che saranno fatte proprie e presentate dal consigliere Volpe per giungere all’esame dell’assemblea legislativa campana.

Ha preso parte all’Assemblea il Presidente del Consiglio Regionale della Campania, Gennaro Oliviero, che ha sottolineato: “Insieme con ‘Ragazzi in Aula’, ‘Lexstart’ è un’iniziativa di grande importanza perché consente ai giovani studenti delle scuole e delle Università di avvicinarsi all’Istituzione regionale, di conoscerne le attività e di gettare le basi per il loro coinvolgimento nella vita pubblica e nella politica”.

“Siamo molto orgogliosi di ‘LexStart!’, che ha fatto registrare, nel periodo 2023/2024, una grande partecipazione giovanile e ha dato vita ad interessanti proposte di legge nate dallo studio e dell’approfondimento giovanile sui grandi temi della nostra società, dall’ambiente, al lavoro, alla cultura, stimolando i giovani ad avvicinarsi alla politica e alle Istituzioni”, ha evidenziato il consigliere Volpe.

“Siamo molto soddisfatti del percorso intrapreso che, nello scorso anno, ci ha consentito di sviluppare una proposta di legge per il turismo culturale e per agevolare l’accesso dei giovani all’ascolto della musica classica”, hanno sottolineato i due giovani universitari Oreste Raffaele Montella e Francesco Toro, che, in quanto partecipanti al primo ciclo, saranno i tutor di quello appena iniziato, rimarcando “l’importanza della rete culturale e sociale che l’iniziativa ha consentito di costruire”.

Nel loro percorso “legislativo”, i giovani partecipanti a “LexStart” saranno guidati dai dirigenti e dai funzionari del Consiglio Regionale della Campania, che li supporteranno nelle diverse fasi dell’iter legis, dalla fase d’iniziativa a quella istruttoria, nelle competenti Commissioni, a quella deliberativa, in Consiglio regionale, con il supporto tecnico delle Strutture consiliari, come spiegato dai dirigenti del Settore Assemblea e Ufficio di Presidenza, Vincenza Vassallo, dell’Ufficio Legislativo, Gennaro Caiazzo, del Settore Commissioni, Studi, Informazione,Comunicazione, Alfredo Aurilio, e del Servizio Relazioni Esterne,Ufficio Stampa,Cerimoniale ed Urp, Enrico Gallipoli, intervenuti all’incontro, per concludersi con “Lexday” , la giornata conclusiva del percorso.

Share on: WhatsApp