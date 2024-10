ARRESTO ALFIERI, IANNONE (FDI): “PER SCHLEIN TOTI SI DOVEVA DIMETTERE, ORA IL SUO ALFIERI?”

“Quando si è trattato di Toti per la Schlein e il PD il Governatore della Liguria doveva dimettersi per non tenere la Regione ai domiciliari. Ora per Alfieri non sono necessarie le dimissioni? Seguendo un filo di coerenza la Schlein e il PD dovrebbero chiedere ad Alfieri di dimettersi per non tenere in carcere la Provincia di Salerno e il Comune di Capaccio-Paestum. Invece non abbiamo sentito una sola parola dal Segretario Nazionale del PD. La solita doppia morale della sinistra.”

Lo dichiara il Senatore Antonio Iannone, Commissario Regionale di Fratelli d’Italia in Campania.

Share on: WhatsApp