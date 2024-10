C’era attesa per il consueto intervento sui social del venerdì del governatore della Campania, Vincenzo De Luca. Ha parlato per 42 minuti su vari temi, dai parcheggiatori abusivi all’autonomia differenziata, dalla manovra del Governo alla guerra in Palestina, ma il presidente della Campania non ha fatto alcun accenno né all’arresto del sindaco di Capaccio, Franco Alfieri, suo ex capo della segreteria, nè all’indagine che vede coinvolto il consigliere regionale Giovanni Zannini.

