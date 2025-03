ANDREA VOLPE (PSI): “OSPEDALE BATTIPAGLIA, UN GRANDE PASSO IN AVANTI PER SANITA'”

Ieri è stata una giornata importante: presso il Presidio Ospedaliero Santa Maria della Speranza di Battipaglia è stata inaugurata una nuova Tac, avveniristica, strumento all’avanguardia che migliorerà la qualità delle diagnosi. Più avanti ne saranno inaugurate nuove.

Lo dichiara Andrea Volpe, Consigliere Regionale del Psi.

«Abbiamo lavorato con determinazione, rispettando i tempi, per raggiungere questo obiettivo, perché crediamo in una sanità efficiente, moderna e accessibile a tutti. Questo risultato è frutto di un impegno concreto e della sinergia tra istituzioni, Regione Campania, Direzione Medica di Presidio del DEA Eboli, Battipaglia, Roccadaspide, ASL. Continuiamo a investire nel nostro territorio, per garantire strutture sempre più all’altezza delle esigenze dei cittadini. La salute viene prima di tutto», ha detto il consigliere regionale Andrea Volpe.