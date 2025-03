IL PD DI SALERNO CONVOCA I SINDACI PER ANNUNCIARE LA CANDIDATURA DI ENZO NAPOLI ALLA PROVINCIA

L’appuntamento è per le 18:00, o giu’ di li’, di giovedi’ 6 Marzo, all’interno della sede del Partito Democratico di Salerno dove sono stati convocati tutti i Sindaci del Partito Democratico della Provincia di Salerno, in vista delle prossime elezioni Provinciali del 6 aprile. All’ordine del giorno la comunicazione ufficiale della candidatura del Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli alla carica di Presidente della Provincia: archiviate, oramai, le diverse ipotesi in campo, chiusa la fase della consultazione con gli alleati del centro sinistra, i vertici provinciali del Partito Democratico di Salerno si apprestano ad annunciare a tutti i Sindaci il nome di Vincenzo Napoli. Quella di Giovedi’ 6 Marzo sarà una riunione senza particolari trambusti, anche perchè i tentativi velleitari di individuare un candidato alternativo., da parte di un gruppo di Sindaci, sono falliti proprio sul nascere. Nessuna polemica, almeno in pubblico, ma solo il tentativo di ottenere per Vincenzo Napoli una percentuale simile a quella di Franco Alfieri, eletto presidente nel Novembre 2022 con il 70% dei voti.

