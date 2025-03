SAN VALENTINO TORIO. MICHELE STRIANESE: “PROSEGUONO LAVORI PER NUOVA RETE IDRICA”

“Continuano i lavori per la nuova rete idrica alla frazione Casatori, in Via Santa Maria delle Grazie, Via Toria e Via A. Diaz (zona cimitero) Un lavoro molto importante con l’ ultimazione del quale completeremo la riqualificazione di queste strade che, non molto tempo fa, abbiamo gia’ efficientato dal punto di vista della pubblica illuminazione.”

Lo scrive Michele Strianese, Sindaco del Comune di San Valentino Torio.

Dopo la realizzazione delle opere idrauliche saranno riasfaltate tutte le strada per l’ intera carreggiata e sara’ rifatta la segnaletica stradale.

Aumentiamo portata e pressione idrica, annullando le perdite in piattaforma stradale.

Questa mattina, insieme al vicesindaco ed Assessore ai Lavori Pubblici Rosanna Ruggiero, abbiamo effettuato un nuovo sopralluogo per verificare l’ andamento dei lavori.