BARONISSI. LA FESTA DELLA DONNA CON IL PRESIDENTE GUZZO ED ANNA PETTA

Ci sarà anche il Presidente della Provincia facente funzioni Giovanni Guzzo, insieme alla consigliera comunale Elisa Galdi ed il Sindaco Anna Petta, a Baronissi, il prossimo 10 marzo, per una iniziativa dedicata alla Festa della Donna ma, soprattutto, al tema della violenza di genere. L’appuntamento è all’interno dei locali del Frac dove Giovanni Guzzo, Anna Petta ed Elisa Galdi si confronteranno sul delicato tema, ricordando anche la tragedia di Anna Borsa, la giovane donna di Pontecagnano Faiano, uccisa dal suo ex. Un appuntamento che, per la prima volta, almeno in maniera ufficiale, porterà il Presidente della Provincia di Salerno nel Comune di Baronissi.

