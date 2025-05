ANDREA VOLPE (PSI): “PER LEX START ARRIVA UNA NUOVA PROPOSTA DI LEGGE DEI GIOVANI”

Dopo mesi di confronto, idee, incontri e passione, i giovani della Campania tornano protagonisti con la seconda edizione del Lex Day, in programma venerdì 9 maggio alle 10 presso la Multimedia Valley di Giffoni Valle Piana.

Un appuntamento cruciale che rappresenta la tappa finale del percorso Lex Start, l’iniziativa promossa e fortemente voluta da Andrea Volpe, consigliere regionale del gruppo consiliare Partito Socialista Italiano – Campania Libera – Noi di Centro – Noi Campani, con l’obiettivo di avvicinare le nuove generazioni ai meccanismi della partecipazione democratica, rendendole parte attiva nel processo legislativo.

I ragazzi, provenienti da diverse province della regione, si sono incontrati più volte nei mesi scorsi, anche nella sede del Consiglio regionale a Napoli, per elaborare idee e affinare una vera e propria proposta di legge. Il Lex Day segna ora il momento conclusivo di questo percorso: la proposta verrà presentata pubblicamente e darà ufficialmente il via al suo iter di approvazione presso gli organi competenti.

Un’iniziativa che non è solo simbolica, ma concreta: perché educare alla cittadinanza attiva significa offrire strumenti, spazi e occasioni per incidere davvero nella realtà.

Il Lex Day sarà anche un momento di festa, riflessione e confronto, con la partecipazione di istituzioni, rappresentanti del mondo della scuola, della cultura e della società civile. Perché da Giffoni, città simbolo dell’immaginazione e del protagonismo giovanile, si alza ancora una volta la voce di chi ha il coraggio di sognare e proporre.

«Il Lex Day rappresenta un momento fondamentale per la partecipazione attiva dei giovani alla vita democratica della nostra regione. Dopo il successo della prima edizione a Bellizzi, dove è stata presentata una proposta di legge sulla cultura, ora in fase avanzata di approvazione, siamo entusiasti di vedere come i giovani continuino a impegnarsi con passione e competenza. Il percorso di Lex Start dimostra che, quando si offrono strumenti e spazi adeguati, le nuove generazioni sono pronte a contribuire concretamente al futuro della Campania», dichiara Andrea Volpe.