ANGELICA SAGGESE: “SALARIO MINIMO NEGLI APPALTI REGIONALI, SCELTA DI DIGNITA’ E DI LEGALITA’

Redazione Agenda PoliticaNews dalla Regione Campania
default

“Negli appalti pubblici non può prevalere chi paga meno i lavoratori. Come primo atto della Giunta regionale, abbiamo approvato un disegno di legge che introduce un criterio di premialità nei contratti pubblici d’appalto o di concessione di competenza regionale, con l’obiettivo di promuovere la qualità e la sicurezza del lavoro, contrastare il dumping contrattuale e favorire la stabilità occupazionale.”

Lo scrive l’assessore regionale al Lavoro ed alla Formazione Angelica Saggese.
L’intervento mira a migliorare le condizioni economiche dei lavoratori dipendenti degli operatori economici coinvolti nelle procedure di evidenza pubblica regionali, a favorire la concorrenza leale tra le imprese, a stimolare l’applicazione di migliori condizioni economiche per i propri lavoratori anche da parte delle imprese non operanti per la Regione Campania.
É un primo atto che rappresenta una chiara volontà della direzione che la Regione Campania vuole intraprendere rispetto al tema del lavoro, ossia contrastare e limitare concretamente il ricorso al cosiddetto “lavoro povero” nei rapporti contrattuali.

Related Posts

Gennaio 25, 2026

LA PRIMA RIUNIONE DI GIUNTA DEL PRESIDENTE FICO MA NON C’E’ ANCORA IL BILANCIO 2026

Gennaio 25, 2026

REGIONE CAMPANIA. PER L’ASSESSORE SERLUCA C’E’ TRA I COLLABORATORI GIUDITTA, COGNATO DI MASTELLA

Gennaio 25, 2026

MASSIMO GRIMALDI (LEGA): “LA REGIONE CAMPANIA E’ UNICA IN ITALIA AD ESSERE IN ESERCIZIO PROVVISORIO”