NASCE A SALERNO IL COMITATO SI-SA: PER SOSTENERE IL SI AL REFERENDUM SULLA GIUSTIZIA

È stato costituito il Comitato territoriale “SI-SA”, che aderisce al “Comitato Nazionale Cittadini per il Sì”, impegnato nella campagna referendaria per la riforma costituzionale della giustizia che introduce la separazione delle carriere tra Pubblico Ministero e Giudice, la

Corte disciplinare e una nuova architettura dell’autogoverno della magistratura.

Il Comitato SI-SA è presieduto dal dott. Mario Capo ed è composto da avvocati, docenti e professionisti : Tommaso Battaglini (Presidente SOS Antiracket Antiusura APS), Anna Acerbo Avvocato , Attilio Pecora Avvocato e docente, Bruno Mautone Avvocato e Autore, Michela Di

Spirito Avvocato, Luigi Mucciolo Dottore Commercialista, Elio Cuoco Avvocato, Francesco Palladino Avvocato Vincenzo Morriello Avvocato.

Oltre al nucleo dei promotori la partecipazione è aperta a chiunque voglia condividere gli obiettivi del Comitato.

« SI-SA nasce per rafforzare sul territorio una battaglia nazionale di garanzia democratica – afferma Mario Capo –. La riforma sulla quale gli italiani saranno chiamati ad esprimersi non è questione tecnica, ma una svolta nel nostro sistema giudiziario a tutela dei cittadini e per lo Stato di diritto». Il Comitato opererà in sinergia con la rete nazionale dei Comitati per il Sì , promuovendo informazione, dibattito pubblico e partecipazione civica in vista del referendum.