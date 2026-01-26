CONFINDUSTRIA SALERNO. TAVOLO TECNICO CON I SINDACI PER LA COSTITUZIONE DELLE DMO TURISMO

Si è svolto in Confindustria Salerno, a seguito del lavoro realizzato per la costituzione delle 3 DMO, 𝐃𝐌𝐎 𝐒𝐞𝐥𝐞 𝐓𝐚𝐧𝐚𝐠𝐫𝐨 𝐕𝐚𝐥𝐥𝐨 𝐝𝐢 𝐃𝐢𝐚𝐧𝐨 𝐞 𝐀𝐥𝐛𝐮𝐫𝐧𝐢, 𝐃𝐌𝐎 𝐒𝐚𝐥𝐞𝐫𝐧𝐨 𝐞 𝐃𝐌𝐎 𝐂𝐢𝐥𝐞𝐧𝐭𝐨, un incontro voluto dalle Associazioni di Categoria – con protagonisti i Sindaci del Salernitano – teso a fissare contenuti e l’agenda del percorso per la 𝐜𝐨𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐢 𝐂𝐨𝐦𝐢𝐭𝐚𝐭𝐢 𝐏𝐫𝐨𝐦𝐨𝐭𝐨𝐫𝐢 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐃𝐌𝐎 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 pr𝐨𝐯𝐢𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐝𝐢 𝐒𝐚𝐥𝐞𝐫𝐧𝐨.

Vi hanno preso parte:

Confindustria Salerno Gruppo Turismo; Confagricoltura Salerno; Confcooperative Salerno; Coldiretti Salerno; Uncem Campania; Unpli Provincia di Salerno; Ordine dei Commercialisti Salerno; Rete Destinazione Sud; ANCE AIES Salerno; Gal Terra è Vita; Comunità Montana Gelbison Cervati; Comunità Montana Irno – Solofrana; Comunità Montana Alburni; Comunità Montana Alto e Medio Sele; Comune di Albanella; Comune di Altavilla Silentina; Comune di Aquara; Comune di Cannalonga; Comune di Capaccio Paestum; Comune di Castelnuovo Cilento; Comune di Castel San Lorenzo; Comune di Cava De’ Tirreni; Comune di Colliano; Comune di Contursi Terme; Comune di Giungano; Comune di Siano; Comune di Stella Cilento; Comune di Trentinara e Comune di Vallo della Lucania.

A valle della riunione sono stati acquisiti gli elementi indispensabili per la costruzione del Piano strategico delle DMO, una strategia per unire amministrazioni e tessuto produttivo in un progetto di sviluppo integrato e comune. Sono state, inoltre, definite 4 commissioni tecniche che svilupperanno i punti essenziali della richiesta di candidatura: una dedicata al modello di governance; una seconda che si occuperà dell’atto regolativo; a una terza sarà in capo la responsabilità di elaborare il Patto di destinazione, mentre l’ultima dovrà identificare le tipologie di turismo da promuovere sui territori.