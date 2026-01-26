GIUNTA REGIONALE. OK A SALARIO MINIMO PER APPALTI REGIONALE, OSPEDALE DI SALERNO: BANDO PER IL NUOVO MANAGER

Questo pomeriggio, si è tenuta la prima seduta della Giunta regionale della Campania.

E’ stato anche annunciato l’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di Direttore generale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno. Potranno presentare domanda di partecipazione alla selezione, i soggetti inseriti nell’elenco nazionale di idonei alla nomina a direttore generale di azienda sanitaria ed enti del servizio nazionale, pubblicato sul sito internet del Ministero della Salute. Il bando scadrà a trenta giorni dalla pubblicazione del BURC.

“Ho deciso che il Ruggi non verrà commissariato in alcun modo”. Lo comunica, a margine della presentazione del “Rapporto Svimez 2025 – L’economia e la società del Mezzogiorno”, il presiente della Regione Campania, Roberto Fico. “Oggi abbiamo approvato con la Giunta all’unanimità, come tutti quanti i provvedimenti, l’avvio della procedura per scegliere il nuovo direttore generale del Ruggi”, ha aggiunto Fico.