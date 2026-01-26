SALERNO. ENRICO INDELLI E’ IL NUOVO COORDINATORE CITTADINO DI NOI DI CENTRO

Il Coordinatore Provinciale di Noi di Centro , Avv. Sergio Parisi, ha ufficialmente nominato Enrico Indelli , medico, già parlamentare e amministratore locale, nuovo Coordinatore di Salerno città del movimento.

La nomina rientra nella strategia di rafforzamento della presenza politica e organizzativa di Noi di Centro nel capoluogo, affidandone la guida a una figura di comprovata esperienza, equilibrio istituzionale e profonda conoscenza del territorio. Nei prossimi giorni sarà insediato il gruppo di lavoro per il coordinamento cittadino di Salerno e sarà ufficialmente attivata la sezione cittadina di Noi di Centro.

«Con questa scelta, dichiara il Coordinatore Provinciale Sergio Parisi, intendiamo consolidare il radicamento del movimento a Salerno e costruire un punto di riferimento politico capace di dialogare con i cittadini, con le realtà sociali e produttive, interpretando con responsabilità i valori del centro moderato». All’On. Enrico Indelli spetterà il compito di coordinare le attività politiche cittadine,

promuovere l’adesione e la partecipazione al movimento, favorire il confronto con la società civile e contribuire alla definizione delle future iniziative politiche sul territorio. «Ringrazio per la fiducia accordatami – afferma l’On. Enrico Indelli – e lavorerò per rendere

Noi di Centro una forza politica sempre più vicina ai bisogni reali dei cittadini di Salerno, nel segno del dialogo, della concretezza e della buona politica, con uno sguardo particolare rivolto ai giovani e alla costruzione con loro di un confronto costruttivo e orizzontale».