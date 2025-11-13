ANIELLO GIOIELLA (FDI): “A PAESTUM PER UN CONFRONTO SU BENI CULTURALI DA TUTELARE”

Arriva nella Piana del Sele la campagna elettorale di Aniello Gioiella, candidato al Consiglio Regionale con Fratelli d’Italia, a sostegno della candidatura di Edmondo Cirielli. Un incontro a Paestum, all’ombra dei Templi, per affrontare il tema della tutela e della valorizzazione del patrimonio culturale della Provincia di Salerno.

“Una bellissima serata” scrive Aniello Gioiella, a Capaccio Paestum: sala piena, volti amici, voglia di fare. Ho avuto il piacere di confrontarmi sull’importanza di tutelare e valorizzare il nostro patrimonio culturale come motore di identità, turismo e lavoro. Grazie a chi c’era e a chi ogni giorno ci sostiene.

Con passione e ragione continuiamo a costruire il futuro della Campania.”