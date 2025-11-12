REGIONALI IN CAMPANIA. SONO 4 GLI IMPRESENTABILI SECONDO COMMISSIONE ANTIMAFIA

Sono otto i candidati ‘impresentabili’ alle prossime elezioni regionali del 23 e 24 novembre prossimo in Campania e Puglia. Nessuno per le votazioni in Veneto. È quanto emerge dalle verifiche svolte dalla Commissione parlamentare antimafia guidata da Chiara Colosimo, in merito alle violazioni del codice di autoregolamentazione dei partiti. Per la Campania, si tratta di tre candidati nelle liste che sostengono il centrodestra con la corsa di Edmondo Cirielli a governatore e uno per la candidatura di Roberto Fico, sostenuto dal campo largo.

Secondo il codice – che non è un obbligo di legge e stabilisce criteri specifici legati alla situazione giuridica dei candidati – in Campania nella black list è finito Davide Cesarini, candidato al consiglio regionale per ‘Democrazia cristiana con rotondi centro per la libertà’, Luigi Pergamo, nella lista ‘Pensionati consumatori Cirielli presidente’, Pierpaolo Capri, in corsa con ‘Unione di Centro’, e Maria Grazia Di Scala, nella lista ‘Casa riformista per la Campania’. I